Maud et Laurent (L'amour est dans le pré) en détresse : soutien des agriculteurs

D'ordinaire, rien ne semble pouvoir entacher le bonheur de Maud et Laurent. Ceux qui ont eu le coup de foudre dans L'amour est dans le pré en 2019 filent toujours le parfait amour à la campagne où ils élèvent ensemble vaches et brebis. Mais voilà, leur situation actuelle ne prête plus à sourire. Depuis quelques semaines, le couple explique être très inquiet pour l'avenir de leur exploitation, en raison de la sécheresse qui dégrade ses terres. Qui plus est, les derniers investissements de Laurent n'ont fait que l'endetter. Autant de soucis qui ont poussé sa compagne Maud à lancer une cagnotte en ligne . Elle fait ainsi appel à la générosité de leurs fans pour les aider à sortir la tête de l'eau. En outre, ils ont organisé une kermesse à leur ferme pour, là encore, récolter de l'argent.

Leur situation en a ému plus d'un, et notamment Pierre et Fred, deux amoureux formés dans L'amour est dans le pré également. Les parents de Gabriel se sont même retrouvés avec Maud et Laurent pour les soutenir. Sur Instagram, ils ont fait preuve de solidarité en postant une vidéo pour alerter sur la vie difficile des agriculteurs. "L'amour est dans le pré, et le monde agricole en général, c'est une grande famille. Nous avons tous des activités, des terroirs, des superficies différentes, mais le but est d'être tous solidaires dans une passion commune, la terre et les animaux. Et pour cela pas besoin d'être uniquement agriculteur pour se sentir concerné ! Aider Laurent et Maud, c'est penser à un agriculteur en difficulté, c'est penser à notre futur, plus responsable, plus éthique, les circuits courts, notre planète, l'écologie bref, ensemble tout est possible."

De leur côté, Laurent et Maud se sont montrés très reconnaissants de cette marque d'attention. "Immense merci à @pierrefredlamourestdanslepre. Vous nous avez offert bien plus que votre amitié, bien plus que le dépaysement, plus qu'une bouffée d'air frais. Merci, merci, merci pour tout. On vous aime fort."

D'après ses dires, le couple aurait besoin de 53 000 euros pour réaliser tous ses projets. À l'heure où nous écrivons ces lignes, 5 210 euros ont été récoltés. Il reste une cinquantaine de jours pour participer.

Nous leur souhaitons de réussir à dépasser cette période difficile.