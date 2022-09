L'amour est dans le pré : Un agriculteur en détresse, confidences très inquiétantes

Le candidat de L'amour est dans le pré 2019 est de nouveau dans la tourmente. Pour la deuxième fois, Laurent a sollicité l'aide des personnes qui le suivent afin de sauver sa ferme de Saint-Hilaire-en-Morvan (Nièvre). Il a pu compter sur la mobilisation de la présentatrice Karine Le Marchand.

Si pendant un temps, le compagnon de Maud avait peur de demander de l'aide, il n'hésite désormais plus. Pour la deuxième fois, l'éleveur de vaches et de brebis a créé une cagnotte afin de pouvoir continuer à vivre de sa passion. "Suite aux conditions climatiques de 2020, j'ai engendré de grosses dettes auprès de fournisseurs, qui ont mis en péril le futur de l'exploitation. Je devais faire quelque chose. Nous avons donc lancé à l'époque une cagnotte Leetchi, vous avez été très nombreux à nous soutenir et nous témoigner votre amitié. Un immense merci pour ça. Suite à la première cagnotte, j'ai pu rembourser mes fournisseurs et faire des échéanciers avec d'autres", a tout d'abord écrit l'homme de 44 ans qui songeait au suicide à l'époque.

Laurent a ensuite expliqué qu'il avait été victime d'un nouveau coup dur en réalisant son bilan comptable. A cause de l'argent qu'il a récoltés en 2020, ses impôts ont nettement augmenté, un détail qu'il n'avait pas du tout prévu. "Je dois payer environ 30 000 euros de divers impôts d'ici à la fin de l'année. Une nouvelle fois, mon exploitation et ma passion se retrouvent en péril car je ne pourrai pas faire face à ces remboursements en plus de mes autres dépenses. Cette fois-ci, je mets en place une collecte sur MiiMOSA que je pourrai intégrer différemment à mon bilan comptable afin de ne pas me retrouver dans la même situation. Une seconde fois, je sollicite votre soutien pour continuer à vivre de ma passion, à vivre auprès de mes bêtes et à nourrir les Français tous les jours", a poursuivi l'agriculteur. Il a ensuite précisé que chaque don, peu importe le montant, sera "essentiel" et lui redonnera espoir. Et, pour ceux qui ne pourraient pas, il les invite à simplement relayer le lien de la collecte. Pour l'heure, il a rassemblé 21 710 euros sur les 30 000.

Touchée par sa situation, Karine Le Marchand a souhaité lui donner un coup de pouce en mettant en avant sa cagnotte dans sa story Instagram, ce mardi 27 septembre. "Vous êtes déjà plus de 500 à avoir soutenu Laurent. Laurent a besoin d'un coup de pouce. Il reste quelques jours pour l'aider à s'en sortir", a-t-elle commenté sa publication. De quoi toucher, à coup sûr, Laurent et Maud.