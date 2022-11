Sonia Mabrouk et Guy Savoy sont séparés, leur couple n'est "plus d'actualité" (EXCLU)

Les coups de foudre à l'écran se font rares à la télévision mais ils existent. Plusieurs couples du show business sont concernés, à l'image d'Alice Taglioni et Laurent Delahousse ou encore Léa Salamé et Raphaël Glucksmann. Ce fut le cas pour Sonia Mabrouk et Guy Savoy également. La journaliste et le chef étoilé se sont rencontrés sur le plateau d'une émission diffusée sur Public Sénat autour des menus de Noël. La magie de ces fêtes de fin d'années n'a pas qu'opéré du côté des fourneaux puisque c'est un véritable coup de coeur que Sonia Mabrouk et Guy Savoy, alors en couple chacun de leur côté, semblaient avoir ressenti l'un pour l'autre.

C'est finalement cinq ans plus tard que les tourtereaux prenaient la décision d'officialiser leur histoire d'amour, malgré leurs 24 ans d'écart. Ce gap ne les a jamais empêchés d'évoluer main dans la main et de trouver leur rythme, au contraire : "En semaine, on se voit entre deux services et deux interviews, (...) il rentre extrêmement tard et je me couche extrêmement tôt : ce sont des moments volés" confiait-elle au JDD l'année dernière. Amoureux de la gastronomie, ils avaient fait de cette passion commune une force inébranlable. Un projet à deux autour de ce domaine était même en pleine réflexion, "une sorte de Tour de France pour raconter les villages et les marchés qui symbolisent notre gastronomie", rajoutait-elle dans Gala. Reste à savoir si ce bébé littéraire verra le jour.

La fin d'une belle histoire

S'ils étaient encore les plus heureux il y a quelques mois, le bonheur s'en est allé. Comme nous l'a fait savoir Sonia Mabrouk, sa relation avec Guy Savoy n'est "plus d'actualité". Si la journaliste n'a pas souhaité nous en dire plus, nul doute que les ex-amoureux gardent un profond respect l'un pour l'autre, surtout en ces temps bien compliqués pour elle.

En octobre dernier, Sonia Mabrouk annonçait sur Instagram la mort de sa mère : "Ma maman adorée, mon amour de maman, mon tout, ma Soraya. Je ne sais pas si je fais bien de publier ce message car tu étais si discrète et pudique... Mais il y a de tant de gens qui me posent des questions sur toi et qui t'aimaient tant. Tu es partie. Ton coeur a lâché et le mien, le nôtre avec papa, ton mari depuis toujours, est en miettes" écrivait-elle en légende d'une photo de ses parents lors de leur mariage.