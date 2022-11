"Et c'est là que..." Coup de foudre entre candidats du Meilleur Pâtissier, le couple dévoile les coulisses

Au début du mois de novembre, deux candidats de la nouvelle saison du Meilleur Pâtissier créaient la surprise en annonçant être tombés amoureux l'un de l'autre. Il s'agit de Adelina et Benjamin, toujours actuellement en compétition sur M6. Sur Instagram, après plusieurs jours de suspicion, ils officialisaient leur couple. "Nous étions très loin d'imaginer qu'une rencontre sous cette tente allait changer nos vies... C'est entre rires, pleurs, stress et fatigue qu'est née cette belle histoire... et pourtant sur le papier rien n'était simple, l'un de Toulouse, l'autre de Belgique, mais l'amour triomphe toujours", écrivaient-ils.

Contactés par Télé Loisirs, les candidats sont revenus sur ce grand coup de foudre survenu sur le tournage, livrant alors de nouveaux détails quant aux circonstances. "Ça a commencé lors de la cinquième semaine j'avais le tablier bleu et je ne sais pas ce qui s'est passé, c'était une semaine sans. Benjamin s'est très bien occupé de moi. Il a vu une autre facette de moi et il s'est dit 'elle est trop chou'. Ça l'a énormément touché et on s'est beaucoup rapprochés. Après cette semaine consacrée à Halloween, il y a eu une soirée bowling, on a beaucoup rigolé et on a relâché la pression avec tous les autres. Et c'est là que voilà...", a rapporté Adelina.

Marie Portolano les avait grillés !

Benjamin et Adelina ont attendu deux semaines avant de révéler leur relation naissante au grand jour. Ce qui n'a pas été une grande surprise pour les autres candidats ni pour la production. L'animatrice Marie Portolano avait tout particulièrement décelé un coup de coeur entre eux. "Ils suspectaient quelque chose entre nous, mais on pensait que c'était juste comme ça. Après, on ne pouvait plus se cacher et on leur a dit. Marie Portolano a dit aux autres candidats 'entre eux il y a quelque chose, c'est sûr' et elle est venue nous parler et nous a dit que ça se voyait et que ça crevait les yeux. Puis, elle nous a dit que c'était 'trop chouette'. Cyril et Mercotte nous taquinaient un petit peu. Ils étaient super contents, les autres candidats aussi", a expliqué Adelina.

Désormais, c'est une famille recomposée qu'elle forme avec Benjamin, elle qui a eu un premier enfant précédemment, Adem. Et les deux s'entendent très bien ! "Ils sont très fusionnels, ça me touche. Je ne pouvais pas trouver mieux. C'est quelqu'un de très gentil avec un énorme coeur." Côté professionnel, Benjamin et Adelina viennent de créer leur auto-entreprise appelé Ben et Adé. Ils ont également prévu de faire des ateliers et des box de pâtisseries qui seront disponibles d'ici janvier.