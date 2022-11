Le Meilleur Pâtissier : Coup de foudre pour deux candidats sur le tournage, "tout a commencé sous la tente..."

La compétition rebat son plein depuis quelques semaines avec la nouvelle saison du Meilleur Pâtissier. Et depuis ce mercredi, ils ne sont plus que six candidats encore en lice pour tenter de soulever le trophée tant convoité, dont Benjamin et Adelina. Mais ces deux-là ont semble-t-il déjà tout gagné. Et pour cause, ils ont trouvé l'amour lors du tournage.

En effet, les internautes ont bien remarqué que, depuis un petit moment, ils s'affichaient très complices sur leurs réseaux sociaux, sans que la nature de leur relation ne soit jamais expliquée. Mais le 5 novembre dernier, Adelina et Benjamin ont confirmé la nouvelle : ils sont bel et bien en couple. "A la folie, passionnément. On nous avait prévenu que Le Meilleur Pâtissier allait changer nos vies mais jamais on aurait pensé que ce serait de cette façon. Nous étions deux pâtissiers amateurs venus vivre l'une des plus belles expériences qui soit mais nous étions très loin d'imaginer qu'une rencontre sous cette tente allait changer nos vies... C'est entre rires, pleurs, stress et fatigue qu'est née cette belle histoire... et pourtant sur le papier rien n'était simple, l'un de Toulouse, l'autre de Belgique, mais l'amour triomphe toujours", a écrit Adelina sous un résumé en vidéo de l'aventure portée par le jeune papa Cyril Lignac et Mercotte.

On a gardé le secret assez longtemps

Ce jeudi 17 novembre, les tourtereaux se confient dans le nouveau numéro de Ciné-Télé-Revue et livrent des détails sur les coulisses de leur coup de foudre. "Tout a commencé sous la tente. Le tournage s'est déroulé au printemps, donc on a gardé le secret assez longtemps. On ne voulait pas précipiter les choses, car Le Meilleur Pâtissier nous a un peu coupés de la vie réelle. On était dans une bulle où tout était beau, tout était rose. On avait donc peur que ce soit une simple amourette", a déclaré la jolie brune.