Cyril Lignac, jeune papa en forme : il s'éclate à Saint-Tropez, partie de pétanque VIP avec Loana !

Comme tous les étés, la légendaire Place des Lices de Saint-Tropez s'est transformée ce mercredi en un gigantesque boulodrome... théâtre de rêve d'une compétition de pétanque sans merci entre célébrités ! Sans merci, peut-être, mais pas sans sourires : ravis de se retrouver, les VIP présents dans la station balnéaire ont participé avec enthousiasme à ce bel événement, organisé au profit d'une association.

Et celui qui semblait le plus heureux, c'est bien Cyril Lignac : le cuisinier de 44 ans, jeune papa d'un petit Léo, semblait ravi de comparer ses talents boules en main. Il y a, de plus, retrouvé plusieurs collègues notamment Mory Sacko, ex-candidat de Top Chef devenu présentateur sur France 3. Laurent Petit, qui a décroché trois étoiles au Guide Michelin, était également présent.

Bernard Montiel, radieux dans sa chemise en jean, a navigué entre toutes les personnalités présentes avec lui. Souriant, il a notamment posé avec le batteur Manu Katché, détendu, et avec la chanteuse Nicoletta, venue avec son mari Jean-Christophe Molinier. Caroline Margeridon, qui n'aurait manqué cet événement pour rien au monde, était également présente, bronzée dans sa chemise blanche et son jean.

Mais celle qui a attiré tous les regards, c'est bien Loana : habituée des lieux (elle a grandi non loin de là, entre Cannes et Grasse), la quarantenaire qui s'est fait reprendre par les internautes pour l'émission de relooking à laquelle elle a participé était souriante et a profité de la journée en compagnie de Nicoletta notamment. Vêtue de noir, un châle blanc posé autour des épaules, la jeune femme avait laissé ses cheveux lâchés et a posé devant les photographes. Son ami Eryl Prayer, avec qui elle passe beaucoup de temps, n'avait quant à lui pas fait le déplacement.

Dans les autres personnalités présentes, on trouvait Chantal Ladesou : l'humoriste de 74 ans semblait être venue sans son mari Michel Ansault, ni ses enfants Clémence et Julien, tous les deux déjà parents (Clémence a trois enfants, et Julien, avec la comédienne Pauline Lefèvre, a eu des jumeaux il y a près de deux ans).

Daniel Lauclair ancien journaliste sportif de France Télévision a assuré avec bonne humeur l'animation de la journée et a pu y retrouver un ancien collègue, Tex, radieux de se mesurer aux autres personnalités sur le terrain de pétanque. Bref, une bonne journée... pour une bonne cause !