Loana à côté de la plaque : elle veut rétablir la vérité, mais s'emmêle les pinceaux

Loana une "sacrée menteuse" ? C'est en tout cas ce qu'a révélé Nicolas Waldorf, coiffeur d'Incroyables transformations (M6) sur le plateau de Jordan de Luxe. Alors que la chaîne a été interdite de diffuser l'épisode de la métamorphose de l'ancienne star de télé-réalité, cette dernière ayant qualifié cette d'expérience d''horreur", il a tenu à rétablir la vérité. Nicolas Waldorf a ainsi dévoilé le avant-après de cette incroyable transformation et le résultat est en effet bluffant. Ce jeudi 11 août, Loana revient à la charge tentant de rétablir à son tour sa vérité, mais à côté de la plaque, elle s'emmêle totalement les pinceaux.

Sur Instagram, la gagnante de Loft Story a publié une photo d'elle avec pour légende des explications plutôt douteuses. "Coucou mes loulous, je tiens à rétablir la vérité une personne de l'émission relooking extrême à publier cette photo en prétextant que c'était le résultat final donc je me vois être traité de menteuse SAUF que cette photo est celle de mon arrivée à l'émission et pas celle de mon départ.. Sur les prochaines vous allez voir vraiment le résultat final.. Vous me direz !!!", a-t-elle partagé. Sauf qu'il ne s'agit pas du tout de la photo dévoilée comme celle de son arrivée dans l'émission.

Les abonnés de Loana montent au créneau

Et les abonnés de Loana n'ont pas manqué de lui rappeler son erreur. "Pas cette photo qui a été montrée", "Et vas y que je continue à m'enfoncer dans le mensonge...on a vu la photo avant/après donc stop !!!", "Sauf que 2 photos ont été montrées celle que vous mettez en première et une deuxième ou franchement vous étiez beaucoup mieux", peut-on ainsi lire en commentaires de la dernière publication de Loana. Et effectivement la photo montrée par Nicolas Waldorf dans l'émission de Jordan de Luxe montrait l'ex-candidate de télé-réalité bien plus à son avantage.