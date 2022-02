Loana et son relookage complètement "foiré" : un expert donne sa version du fiasco

Quand il a appris qu'il allait avoir la chance de relooker Loana dans l'émission Incroyables transformations, Nicolas Waldorf était impatient de rencontrer enfin la star, celle qu'il suivait depuis près de vint ans à la télévision. Fan de l'ancienne gagnante de Loft Story, le coiffeur souhaitait lui offrir une véritable chevelure de princesse. Malheureusement, leur rencontre est loin d'avoir été celle qu'il espérait...

Très en colère et déçue de sa transformation, l'ancienne candidate de télé-réalité a d'ailleurs confié lors d'une interview pour Voici.fr que son relooking avait été un "cauchemar". "Je le vois je le tue !", a-t-elle même expliqué, furieuse contre le coiffeur. Sur Instagram, l'acolyte de Charla Carter a tenu à s'expliquer : "Je ne sais pas comment l'interpréter (...) C'est un dossier très délicat parce que Loana est une icône et surtout on voulait faire le maximum pour qu'elle arrive à se voir autrement que blonde avec des extensions et une combinaison moulante. On a fait notre maximum, on a tous travaillé main dans la main parce que c'était particulièrement important, en tout cas pour moi".

"On a fait le max, elle a aimé au début, elle n'a plus aimé ensuite, puis elle a aimé et ensuite elle n'a plus aimé. En tout cas, son proche était très touché parce que tout le monde a un peu pleuré (...) Au final, je pense qu'on ne peut pas convaincre tout le monde. Loana si tu m'entends, je t'aime bien, ne me tue pas" ajoute le coiffeur, choqué par les déclarations de Loana.

Pour rappel, Loana n'y était pas allée de main morte pour qualifier le travail qu'avait effectué l'équipe de l'émission Incroyables transformations et plus particulièrement celui du coiffeur qui avait réalisé un véritable carnage capillaire selon elle. "C'est bien de la m*rde, avait-t-elle confié à Voici.fr. Ça a été mon pire cauchemar, c'est la pire télé que j'ai faite. Ils ont tout foiré du début à la fin, stylisme, coiffure et maquillage. Rien n'allait !"

Interrogé également sur son potentiel départ de l'émission Incroyables transformations, il réfute toutes les rumeurs et confie : "Je reste ! Voilà le mot est lâché !" Avec humour, il ajoute : "J'espère que je suis pas viré, j'ai signé mon contrat pour la saison 6 il n'y a pas longtemps donc je pense que ça va aller." Espérons que ce désaccord avec Loana ne brise pas la carrière de Nicolas Waldorf sur M6 !