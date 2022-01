Loana relookée par des experts : elle dévoile une photo qui déçoit beaucoup les internautes

"Bon bah comme ça on sait que le relooking n'auras pas été de longue durée", "Tu dois passer quand à Incroyables transformations ?", "Rien n'a changé, toujours la même tête", "Il est temps que tu prennes soin de toi", ont commenté certains internautes, très insatisfaits.

Cependant, l'un d'entre eux a avancé une hypothèse qui pourrait expliquer l'apparence de Loana : "Ce doit être une photo avant relooking. Il y très certainement un contrat avec la production de l'émission qui lui demande de ne pas diffuser son image avant le passage à l'antenne".

Pour rappel, l'une des expertes de l'émission Incroyables transformations, Charla Carter, avait confié à Ici Paris paru le 12 janvier 2022 que le relooking de Loana était "radical" et très surprenant. "Avec Loana, on a réussi une transformation vraiment sympa, je trouve, en la rendant beaucoup plus chic. Sans doute, que le changement était peut-être un peu trop radical pour elle. Le plus dur était de lui faire comprendre, comme aux autres, qu'il faut évoluer. On ne peut pas avoir le même look à 20 ans et à 40", avait révélé la rédactrice de mode et styliste du programme.