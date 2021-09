Loana dans TPMP : son look suscite l'indignation, Eryl Prayer donne des explications

D'autres tweets étaient bien plus virulents, poussant ainsi Eryl Prayer, qui était aussi sur le plateau de Touche pas à mon poste, à briser le silence. Sur son compte Facebook, le sosie d'Elvis a ainsi posté en matinée : "Beaucoup parlent de la coiffure et de la tenue de Loana ! Nous sommes arrivés très en retard à l'émission suite à un retard de notre avion ! Donc du taxi moto qui n'arrange rien nous n'avons pas eu le temps de nous préparer ! Et nous sommes directement passés en plateau ! Donc avant de parler, posez-vous les bonnes questions !"