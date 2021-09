Loana et Sylvie Ortega règlent leurs comptes, ambiance tendue dans TPMP

Cyril Hanouna a invité Sylvie Ortega, Loana et Eryl Prayer sur le plateau de Touche pas à mon poste, ce jeudi 23 septembre, jour de son anniversaire. Pour l'occasion, celui que l'on surnomme Baba a voulu réconcilier ses amis en direct sur C8. Après Jean Messiha et Fabrice Di Vizio, venus régler leurs comptes avec les chroniqueurs, Loana a accepté de revenir dans TPMP pour faire face à Sylvie Ortega, son ancienne amie qui lui aurait volé des bijoux et aurait colporté des rumeurs à son encontre. "Je trouve que vous allez trop loin et je pense que vous avez tous besoin d'amour", a démarré Cyril Hanouna.

Après une arrivée tonitruante sur le plateau, Loana, habillée d'un haut en cuir un peu trop large pour elle, a bien voulu faire table rase du passé. "Je dirai 'nikomouk' à tout ce que tu m'as dit sur Internet. Tu as lancé des fausses rumeurs qui m'ont fait du mal. Et les médias ont relayés. Maintenant : réconciliation".

S'approchant de celle qui a été son amie pendant plusieurs mois, comme elle le rappelle, Loana a eu droit à la réponse sans détour de Sylvie Ortega. "Avant le bisou, excuses-toi. Tu sais bien que je n'ai pas voulu te tuer et je n'ai jamais dit que tu étais enceinte d'Eryl...", a lancé la belle-fille de Sheila. "Laisse tomber. La prochaine fois, je viendrais avec ma liste", lui a répondu la jolie blonde de 43 ans, qui a pourtant fait le premier pas.

Mais grâce la patience de Cyril Hanouna et de ses chroniqueurs, les deux femmes ont fini par s'excuser mutuellement. "On voit que vous vous aimez toutes les deux", a commenté l'animateur. Sylvie Ortega s'est alors levée pour rejoindre le présentateur et Loana, derrière le pupitre. "Pour mon anniversaire, allez", a encouragé Cyril. A la surprise générale, l'ancienne candidate de Loft Story a partagé une accolade avec la veuve de Ludovic Chancel.