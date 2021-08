Loana prépare un grand retour, "très intimiste", pour la rentrée

Quand on vous dit que Loana a des projets plein la tête ! Il y a quelques semaines, la jeune femme de 43 ans s'était lancée, en guise de défi, dans un curieux road trip qui a hélas pris fin plus vite que prévu. Un mal pour un bien, puisqu'elle est partie s'isoler chez son ami Eryl Prayer, au Lavandou, afin de faire le point et de se reconstruire. "Après de très mauvaises rencontres qui s'étalent sur plusieurs années, cela demande du temps, précisait son confrère au mois de juillet. Merci pour votre soutien ! À la maison pas de drogue, pas d'alcool, pas de sexe... Oui, comme dans un monastère. Sauf qu'on a l'été et la piscine, et une sortie par semaine !" Il faut croire que cette petite retraite lui a fait le plus grand bien...