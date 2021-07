Loana, "pas de drogue, pas d'alcool, pas de sexe" : sa nouvelle vie "au monastère" !

Auprès d'Eryl Prayer, c'est fini tout ça. Toujours sur Facebook, il partage une photo du monastère de l'immaculée conception à Craon, dans le Pays de la Loire. "À la maison pas de drogue, pas d'alcool, pas de sexe... Oui, comme dans un monastère. Sauf que l'on a la été et la piscine, et une sortie par semaine ! Bienvenue au nouveau monastère du Lavandou", s'amuse-t-il, comparant ainsi sa maison, où il a accueilli Loana, à un abbaye où moines et autres membres de la communauté religieuse vivent selon les règles de Dieu.

Enfin, Eryl Prayer, avec qui Loana a déjà eu une courte aventure, espère qu'elle finira par trouver l'amour, le vrai... "J'aimerais que Loana rencontre un homme bien ! Qui l'aime pas parce que c'est Loana mais pour la personne qu'elle est", lance-t-il. Car il faut dire qu'entre Fred Cauvin qu'elle accuse de violences et son autre ex-compagnon Phil Storm, en réalité gay et marié , la blonde de 43 ans n'a pas été gâtée...