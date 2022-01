Loana relookée par des experts : Un "changement un peu trop radical"...

Il y a plusieurs jours, M6 a lancé la nouvelle et cinquième saison de Incroyables Transformations. Les téléspectateurs retrouvent ainsi quotidiennement en fin d'après-midi les bons conseils des experts Charla Carter, Nicolas Warldorf et Léa Djaja, qui a fait son grand retour dans l'émission. Un relooking est notamment très attendu puisqu'il sera effectué sur Loana.

En effet, l'ex-star de télé-réalité a décidé de se prêter au jeu et d'enfin prendre soin d'elle après des années tumultueuses marquées par des problèmes de drogue et des tentatives de suicide. Son apparence physique a également toujours beaucoup fait parler, notamment lorsqu'elle s'aventurait à porter des tenues en cuir un peu trop moulantes ou encore en dévoilant des dents écartées.

Si la date de son apparition dans Incroyables transformations n'a pas encore été annoncée, Charla Carter a accepté d'en dire plus sur son passage. "À 44 ans, elle se retrouve bloquée dans un style et elle a du mal à se voir autrement. C'est le problème de beaucoup de nos candidates", a confié la rédactrice de mode et stylise du programme lors d'une interview pour Ici Paris parue ce 12 janvier 2022.

Malgré tout, avec ses collègues, Charla Carter se félicite d'avoir fait du bon travail avec Loana. Et le résultat promet d'être bien différent. "Avec Loana, on a réussi une transformation vraiment sympa, je trouve, en la rendant beaucoup plus chic. Sans doute, que le changement était peut-être un peu trop radical pour elle. Le plus dur était de lui faire comprendre, comme aux autres, qu'il faut évoluer. On ne peut pas avoir le même look à 20 ans et à 40", a-t-elle indiqué.

En attendant de découvrir cet épisode tout particulier à l'antenne, Loana fait profil bas et reste éloignée des réseaux sociaux. La gagnante de Loft Story (2001) n'a d'ailleurs rien posté depuis plus d'un mois sur Instagram. Peut-être a-t-elle donc décidé d'adopter son nouveau look pour la vie. Il faudra encore patienter pour le savoir.