Loana transformée : Dents très écartées, décolleté XXL et cuir... Nouveau look en images !

Le quotidien de Loana a basculé en 2001, lorsqu'elle a participé et même remporté la toute première édition de Loft Story. Déjà vingt ans qu'elle est sous le feu des projecteurs. Mais le succès ne lui a pas toujours réussi. Durant des années, la grande blonde a souffert, entre tentatives de suicide, consommation excessive d'alcool et de drogue et allers-retours à l'hôpital. Cette année 2021 a été celle du renouveau pour Loana, surtout au niveau de son look.

Après sa descente aux enfers et son absence de quelques semaines en avril lorsqu'elle a contracté la Covid-19, elle a fait son grand retour à la télévision. En septembre dernier, c'est sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8) que Loana a donné de ses nouvelles. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son look a fait jaser ! L'ex-star de télé-réalité a débarqué vêtue d'un haut en cuir noir au décolleté XXL, ceinturé sur le devant et noué à la manière d'un corset dans le dos. Le haut de sa poitrine et une partie de son ventre étaient alors visibles. Plus encore, la coiffure de Loana, une tresse jugée négligée, n'a pas non plus fait l'unanimité. Un look particulier que son meilleur ami Eryl Prayer avait expliqué par le retard d'avion, et ainsi le manque de temps de préparation avant le direct sur le plateau.

La maman de Mindy ne s'est pas arrêtée là : au cours de l'année 2021, elle a exploré d'autres nouveautés côté look. Au mois de mai, elle s'est laissée tenter par une "petite folie", à savoir un piercing au nez ! En plus de ce petit diamant discret, Loana a étonné ses fidèles followers sur les réseaux sociaux en s'affichant... les dents très écartées. En effet, durant un temps, elle a eu les dents du bonheur, à savoir un écart entre les deux incisives situées au devant de la mâchoire. Mais, rapidement, la quadragénaire a retrouvé son sourire habituel ! Rappelons d'ailleurs que son ex-compagnon Fred Cauvin avait révélé en exclusivité à Purepeople.com que Loana porterait en réalité un dentier ! "Au fur et à mesure des années, elle perdait ses dents. En bas, il lui en manque quelques-unes. Et en haut, elle n'a plus du tout de dents. Personne ne le sait, mais c'est un dentier qu'elle a, nous avait-il déclaré en septembre 2020. C'est la drogue, tout simplement." Des propos à prendre avec des pincettes...

Et la transformation de Loana n'est pas encore finie ! En octobre dernier, elle révélait vouloir "changer de look" et demandait l'avis de ses followers sur Instagram. Certains ont témoigné leur souhait de la voir en brune, les cheveux coupés en carré court... Affaire à suivre !