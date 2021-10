Loana les dents très écartées, son nouveau sourire fait polémique : "Je voulais changer de look..."

Quand on navigue sur le compte Instagram de Loana, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Le mardi 26 octobre 2021, justement, l'ancienne gagnante de l'émission Loft Story, 44 ans, a partagé une vidéo dans laquelle elle dévoile une petite nouveauté : une dentition différente de celle qu'on a l'habitude de voir quand elle sourit aux anges... puisqu'elle a désormais les dents du bonheur, soit un écart entre les deux incisives situées au devant de la mâchoire. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques jours.

Voilà, je voulais changer de look...

C'est justement pour une question d'apparence que Loana prenait la parole sur les réseaux sociaux. La chanteuse, que l'on a l'habitude de voir en ligne comme à la télévision ou même sur les planches - elle a dernièrement enflammé la scène du bateau théâtre Le Nez Rouge, à Paris, au côté de son ami Eryl Prayer ainsi qu'à Saint-Tropez, dans le Sud de la France, à l'aide d'un généreux décolleté - a des envies de nouveautés... et a tenu à recueillir quelques avis avant de se lancer. "Coucou les loulous ! Voilà, je voulais changer de look et j'aimerais savoir comment est-ce que vous allez pouvoir m'imaginer ou comment vous aimeriez me voir, explique-t-elle dans cette courte séquence. Et là où il y aura le plus de réponses, hé bien, je me transformerai comme ça. Petit test. Bisous, je vous aime !"