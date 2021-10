Diaporama Loana les dents très écartées, son nouveau sourire fait polémique : "Je voulais changer de look..."

Loana les dents très écartées, son nouveau sourire fait polémique : "Je voulais changer de look..."

Loana Petrucciani et sa mère Violette lors d'une soirée à l'hôtel Burgundy à Paris.

Exclusif - Suite à un problème technique et le report du concert au Nez Rouge, Loana et Eryl Prayer vont manger une crêpe à Paris le 25 septembre 2021. © JLPPA / Bestimage

9 / 13

Exclusif - Sylvie Ortega, Loana Petrucciani, Cyril Hanouna - TPMP (Touche Pas à Mon Poste) présenté par Cyril Hanouna, qui tente de réconcilier Sylvie Ortega, Loana Petrucciani et Eryl Prayer, diffusée en direct le 23 Septembre 2021 sur C8 - Paris le 23 Septembre 2021 © Jack Tribeca / Bestimage

(No Web - pour suisse et Belgique)