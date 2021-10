Loana privée de voir sa petite-fille : révélations choc sur sa fille Mindy

Certains l'ont peut-être oublié peut-être mais Loana est maman. Peu de temps après son entrée dans l'émission Loft Story en 2001, Paris Match avait dévoilé que la star de l'époque avait une petite fille, Mindy, laissée à la DDASS. Entre elles, la relation a toujours été très compliquée et il s'avère que c'est de pire en pire.

La star qui a fait son grand retour récemment après avoir touché le fond, a révélé que tout contact était rompu. "Elle veut rester dans son coin et ne veut pas ressembler à sa mère. Elle ne veut plus avoir de contact avec moi. Quand on vous dit : 'je n'ai pas envie de te voir !' On ne va pas non plus insister. J'ai l'impression d'avoir la peste. Je ne suis pas une paria ! Au bout d'un moment, il faut arrêter ! Même si c'est un membre de votre famille qui vous répète sans cesse qu'elle ne veut pas vous voir parce qu'elle ne veut pas vous ressembler, on laisse tomber", a-t-elle lâché à Voici, certainement très touchée par cette tragique situation.

Lassée, triste et sans espoir, la star diagnostiquée bipolaire a donc décidé de tirer un trait sur son enfant et confie : "J'ai carrément effacé son numéro de téléphone comme ça au moins, je suis sûre de ne pas la rappeler !" Et ajoute, fataliste : "J'ai suffisamment souffert de ne pas l'avoir élevée et vue grandir. Maintenant elle me repousse, j'en ai suffisamment pleuré, torturé le cerveau et le coeur donc maintenant je préfère passer à autre chose."

Autre révélation bouleversante, Loana a tenté de voir sa petite-fille née le 22 juin 2017, en vain. La réponse de Mindy à cette demande a été sans appel : "Elle a dit : 'Non, tu ne la verras jamais'." Loana qui n'a jamais caché que Mindy n'avait pas été une enfant désirée, espère aujourd'hui pouponner. Elle déclare, lucide : "J'adorerais avoir un bébé, confie-t-elle. Si je rencontre réellement quelqu'un. J'ai déjà 44 ans, il faut que je trouve vite le prince charmant (rires) ! J'ai toujours ce manque de ne pas avoir vu ma fille grandir. Ça ne l'a remplacera jamais, bien sûr !"