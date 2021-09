Loana portée disparue depuis deux mois : Eryl Prayer donne des nouvelles

Son dernier signe de vie remonte au 7 juillet dernier, lorsqu'elle publiait un selfie sur Instagram. Mais où est passé Loana ? Est-elle en bonne santé ? Quid de son chien ? À l'époque, l'artiste venait tout juste de remonter sur scène. Mais depuis l'été, plus rien, pas même un commentaire déposé sous la publication d'un ami. Pour en savoir plus, il a fallu s'en remettre à son ancien compagnon et grand ami, Eryl Prayer, sosie d'Elvis Presley.

Questionné sur le bien-être de Loana, le chanteur a accepté d'en dire plus au détour d'un commentaire publié sur les réseaux sociaux. "Loana Petrucciani est prévue le 25 septembre à Paris au Nez Rouge ! Elle est actuellement chez sa maman !", a commenté Eryl Prayer, dévoilant au passage que la jeune femme s'est réconciliée avec sa mère Violette. Elle l'accusait notamment de lui avoir volé près de 800 000 euros, allant même déposer une plainte. Désormais, Loana semble de nouveau ne faire qu'un avec sa maman adorée, qui vit dans les hauteurs de Nice.

Loana a ainsi pris des vacances bien méritées, loin du tumulte des réseaux sociaux et la vague de commentaires négatifs qu'elle peut parfois subir. L'année dernière a particulièrement été rude pour elle. Loana a notamment été violemment battue par son ancien compagnon Fred Chauvin. Après plusieurs passages en psychiatrie et la contraction de la Covid-19, Loana était apparue sur plusieurs plateaux de télévision.

Avant de disparaître des réseaux, Loana avait entamé un drôle de road-trip en voiture sans permis avec son chien. Malheureusement, une roue à changer était venue ternir cette belle initiative.