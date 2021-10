Loana : Sulfureuse, elle ose le décolleté XXL à ficelles pour son spectacle avec Eryl Prayer

Ils l'avaient annoncé, ils l'on fait ! Loana et son ami Eryl Prayer ont donné un grand show le 9 octobre 2021 à Saint-Tropez. Une ambiance festive et chaleureuse qui a permis à l'ancienne gagnante de Loft Story de remonter sur scène et d'interpréter son tube Comme je t'aime. Une prestation qui a été saluée par les fans présents, venus nombreux pour soutenir l'ancienne candidate de télé-réalité. Très sexy comme à son habitude, la jolie blonde a choisi une combinaison noire avec un décolleté à ficelles. Récemment, elle avait fait sensation dans TPMP en apparaissant débraillée avec un look assez approximatif. Cette fois-ci, sa tenue avait été choisie avec plus de soin.

Très fier de cette soirée, le sosie d'Elvis Presley a partagé plusieurs clichés de la fête sur Facebook et a commenté : "Merci d'être venu aussi nombreux ! Nous avons passé une excellente soirée Loana Petrucciani et moi ! Merci pour votre gentillesse et vos félicitations pour la soirée ! Notre objectif était de vous divertir et Loana et moi avons mis le feu hihihi ! Merci aussi à Christophe Leroy de m'avoir fait confiance ! À bientôt pour une prochaine soirée dans une autre ville et Loana et moi aurons le plaisir de vous annoncer la prochaine date et lieu sur nos réseaux sociaux ! Eryl Prayer".