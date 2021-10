Loana très tactile avec Eryl Prayer : pause gourmande pour se consoler d'un échec

Véritable ange gardien pour Loana, Eryl Prayer a pu déguster de savoureuses crêpes bretonnes à Paris avec sa plus fidèle amie. Alors qu'ils devaient se produire au Nez Rouge à Paris le 25 septembre dernier, l'ancienne candidate de télé-réalité et le sosie d'Elvis Presley ont dû gérer un énorme problème technique les obligeant à reporter leur spectacle. Heureusement, le duo a trouvé refuge dans une crêperie et ont pu se régaler de sucreries et de douceurs sucrées. Gourmande, la belle blonde a savouré une délicieuse galette au nutella et à la chantilly tout comme son ami. Très attentionnée, l'ancienne gagnante de Loft Story a même tenu à nourrir elle-même son ami lui enfournant directement les différentes cuillerées dans la bouche. Un moment d'intense complicité pour le couple d'amis qui se produira le 9 octobre prochain à Saint-Tropez.