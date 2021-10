Loana en cohabitation avec Eryl Prayer et sa compagne : "Elle avait un peu peur, c'est sûr"

Après de nouveaux épisodes très inquiétants survenus au cours de l'année 2021, Loana a repris du poil de la bête. L'ex-gagnante de la première saison de Loft Story (saison 1) est aujourd'hui déterminée à se débarrasser de tous ses démons, et ce grâce à l'aide de son ami Eryl Prayer qui ne lui a jamais tourné le dos. Pour la soutenir au mieux justement, le sosie d'Elvis Presley a accepté qu'elle emménage avec lui dans le Sud de la France pour une durée indéterminée. Une véritable bouffée d'air frais pour la jolie blonde après des épreuves difficiles.

"J'ai dû laisser mon appartement à Paris. La propriétaire a voulu le récupérer pour y habiter. J'étais dégoutée ! J'étais tellement bien, ça faisait un an et demi que j'y étais. Ce qui est bien c'est que je ne suis pas toute seule, ce n'est peut-être pas plus mal. C'est peut-être comme ça que j'arrive à mieux récupérer, en étant entourée", a-t-elle estimé auprès de Voici.fr. Dire qu'elle est entourée est peut être même un euphémisme tant Eryl Prayer la "surveille de près" comme elle l'assure. "C'est un sergent chef ! Non, il est adorable. Il veille sur moi, il m'aide à faire mes papiers, il m'emmène chez le médecin. Il est vraiment présent", souligne-t-elle avec reconnaissance.

Eryl Prayer n'est toutefois pas le seul à être présent dans la vie de Loana puisque sa compagne avec qui il est depuis trois ans est elle aussi de la partie ! En effet, la star diagnostiquée bipolaire a intégré le quotidien du couple et, d'après elle, ils forment tous un merveilleux trio en dépit des premières appréhensions de la moitié d'Eryl. "Je m'entends très bien avec sa chérie. Au début, elle avait un peu peur, c'est sûr. Mais on est dans une maison : moi, je suis au premier et lui, au rez-de-chaussée. On s'adore !", a assuré Loana. Elle se réjouit même d'avoir de nombreuses choses en commun avec elle : "On dirait des jumelles, on aime les mêmes choses, la même nourriture, les mêmes vêtements... On est devenues copines. Ça ne la dérange pas du tout. Au contraire, elle me dit : 'au moins quand t'es là, tu peux le surveiller !' (rires) Tout se passe bien".