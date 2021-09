Loana se bat contre la maladie : "Il faut que je me contrôle", révélations sur ses combats quotidiens

Après des semaines d'absence et de silence, Loana a fait un retour fracassant à la télévision. Elle est apparue dans Touche pas à mon poste, le 23 septembre 2021. Mais son come-back n'a pas été synonyme de réussite car elle est apparue débraillée en direct sur le plateau. Après s'être expliqué sur les raisons de son look qui a fait polémique, l'ex-star de télé-réalité a fait des confidences sur ses addictions.

Première grande nouvelle, Loana va bien ou plutôt, elle va mieux. La femme de 44 ans voit son état se stabiliser car elle prend bien son traitement. "Je n'ai plus de phases maniaques ou dépressives, donc je vis ma vie comme une personne normale", a-t-elle expliqué à nos confrères de Voici.

Mais lutter contre ses démons n'est pas simple, c'est un combat de tous les jours, un "contrôle permanent" qu'elle doit avoir sur elle. Diagnostiquée bipolaire, la maman de Mindy confie : "On a souvent des addictions, que ce soient les médicaments, la drogue, l'alcool... Il faut que je me contrôle parce que j'ai toujours besoin d'avoir une béquille en principe. Maintenant, je lutte contre ça ! Ce n'est pas moi réellement qui le veut, c'est ma maladie. J'ai lu beaucoup d'articles sur Internet à ce sujet qui le confirment." Et d'ajouter, comme une promesse qu'elle se fait à elle-même : "Je me bats contre ma maladie et j'essaie de redevenir celle que je voudrais être à mes yeux. Pas celle que les autres voudraient ! Je commence à être ce que je voudrais. Quand on se regarde dans la glace, on se dit : 'Tout va bien !'"

L'ex-gagnante de Loft Story qui a fait plusieurs tentatives de suicide et séjours en hôpital psychiatrique est revenue justement sur son dernier internement. Et elle l'a plutôt mal vécu. Il faut dire qu'elle a été placée une semaine à l'isolement et la solitude a visiblement été très pesante. Coupée du monde là-bas elle estime avoir vécu au final "trois semaines comme les moines".