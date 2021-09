Loana débraillée dans TPMP : son look fait polémique, elle s'explique enfin

Loana n'a pas fait le come-back qu'elle espérait sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8), le 23 septembre dernier. Après deux mois d'absence, elle a accepté l'invitation de Cyril Hanouna afin de faire la promotion de son prochain concert avec son meilleur ami Eryl Prayer et pour, au passage, s'expliquer avec son ancienne meilleure amie Sylvie Ortega. Malheureusement, c'est surtout son look jugé négligé par certains téléspectateurs qui a beaucoup fait parler. Un sujet sur lequel la gagnante de Loft Story (2001) s'est exprimée pour la première fois.

Une grande partie des téléspectateurs de C8 a été surprise en voyant Loana arriver sur le plateau de l'émission animée par Cyril Hanouna. La blonde de 44 ans était vêtue d'un haut en cuir noir, ceinturé sur le devant et style corset dans le dos. Le public avait ainsi une vue sur une partie de son ventre et le haut de sa poitrine. Côté coiffure, elle avait une tresse qui faisait un effet négligé selon les avis. Nombreux sont donc les internautes à l'avoir critiquée, de façon plus ou moins virulente, sur les réseaux sociaux.

Si Loana n'avait pas souhaité réagir à la suite de sa participation à Touche pas à mon poste, elle a fini par accorder une interview à nos confrères de Voici pour se justifier. Loana a confirmé la version du sosie d'Elvis Presley selon laquelle ils avaient loupé leur avion. Ils ont donc été contraints d'attendre le suivant et de prendre un taxi-moto pour arriver le plus vite possible sur le plateau. "Ils m'ont fait une petite tresse comme ça et je suis arrivée sur le plateau pas maquillée, limite pas habillée. Après, je comprends... Si j'étais super apprêtée et que j'avais eu des critiques, j'aurais râlé. J'avoue que je ne l'étais pas du tout ! Les critiques, je ne les aime pas trop mais elles étaient un peu fondées. (rires) Même moi quand je me vois, je me dis : 'wow !' C'est vrai que ce n'était pas top ! J'étais à moitié faite !", a-t-elle expliqué.

Bien qu'elle soit consciente que son choix de tenue n'était pas idéal, Loana n'a pas caché qu'elle n'avait "pas très bien" vécu les critiques sur les réseaux sociaux. D'autant plus que ce n'est pas la première fois qu'elle est attaquée sur son physique. "Ça me touche toujours un peu. Je dis que ça me touche pas, mais ce n'est pas vrai ! Pas comme des critiques de ma famille ou mes amis, mais j'avoue que ça me touche dans le coeur. Quand on lit des critiques, ça fait toujours mal", a-t-elle conclu.

Loana peut heureusement compter sur le soutien indéfectible d'Eryl Prayer. Ce dernier l'avait d'ailleurs rapidement défendue après avoir vu ce qu'il se disait sur sa grande amie. "Beaucoup parlent de la coiffure et de la tenue de Loana ! Nous sommes arrivés très en retard à l'émission suite à un retard de notre avion ! Donc du taxi moto qui n'arrange rien nous n'avons pas eu le temps de nous préparer ! Et nous sommes directement passés en plateau ! Donc avant de parler, posez-vous les bonnes questions !", avait-il écrit sur son compte Facebook.