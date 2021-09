Loana débraillée dans TPMP : Son haut en cuir se fait la malle !

Mais où était la conseillère ne image de Loana ce soir ? Invitée dans Touche pas à mon poste ce 23 septembre pour se réconcilier avec Sylvie Ortega, l'ancienne lofteuse était très mal fagotée. Habillée d'un haut en cuir noir, ceinturé sur le devant et style corset dans le dos, Loana a laissé apparaître son ventre et le haut de sa poitrine. Ne portant pas de soutien-gorge en dessous, elle n'a pas cessé de remonter sa bretelle sur son épaule pour éviter un accident en direct.

Côté coiffure, Loana est apparue avec une tresse qui faisait très négligée : sa crinière était décolorée et l'on pouvait voir quelques mèches encore rose, restes d'une coloration capillaire passée. Un look raté qui en dit long sur l'état de la jeune femme et qui a choqué les téléspectateurs. Sur Twitter, les internautes n'ont pas compris comment Cyril Hanouna et son équipe ont pu laisser la jolie blonde de 43 ans se présenter dans un tel accoutrement à la télévision. "La prochaine fois, ne la laisser pas rentrer sur le plateau comme ça !!", peut-on notamment lire sur la Toile.

Encore fragilisée par son passage en hôpital psychiatrique et les années difficiles auprès de son ex-compagnon violent, Fred Cauvin, Loana semble toujours en quête de vrais amis pour la conseiller au mieux dans ses choix.