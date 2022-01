Léa Djadja méconnaissable : la femme de Black M dévoile une vieille photo très "étonnante"

En 2021, les fans de l'émission Incroyables Transformations avaient été contrariés d'apprendre que Léa Djadja serait absente de la nouvelle saison du programme de M6. C'est alors Ludivine Aubourg qui avait été désignée pour la remplacer. La femme de Black M était de son côté occupée avec leur deuxième enfant, une petite fille prénommée Kiki et née en septembre 2020, soit huit ans après l'arrivée de leur fils Isaac.

Mais voilà, Léa Djadja a fini par reprendre sa place dans l'émission à l'occasion de la saison 5 lancée il y a quelques jours. Mardi 11 janvier 2022, la jolie jeune femme de 29 ans était donc naturellement à l'antenne avec ses collègues Charla Carter et Nicolas Waldorf pour un numéro inédit. L'équipe recevait cette fois-ci Virginie qui passe sa vie dans des sarouels. Une façon de se camoufler, elle qui est complexée par sa grande taille et son allure qu'elle juge masculine. Contre toute attente, Léa Djadja a pu s'identifier à Virginie car il fut un temps où elle même ne faisait aucun effort pour se looker.

"Est-ce que tu aimerais que je te montre quelqu'un qui était très masculin avant, qui a une grande carrure et qui aujourd'hui est féminine ?", a-t-elle demandé à sa cliente. Après quoi, elle a dévoilé une photo d'elle à une époque où elle était une adepte des joggings, gilets à capuche et grosses baskets. Le tout, sans aucune mise en beauté. La différence est saisissante. L'image a d'ailleurs surpris tout le monde sur le plateau. "Alors là... Étonnant, étonnant, étonnant !, a martelé Charla Carter. C'est la preuve, mesdames, qu'un look peut tout changer. Parce que Léa, qui est quand même une très belle femme, habillée comme ça, elle fait mec !".

"C'est moi il y a quelques années. Je n'arrivais pas à trouver mon côté féminin, je me sentais plus à l'aise en baskets, portant des sweatshirts pour ne pas qu'on me voit", a expliqué Léa Djadja à Virginie dans l'espoir de lui donner envie de changer à son tour. Car aujourd'hui, la maman de deux enfants est au summum de sa féminité !