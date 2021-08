Ludivine Aubourg, de 80 à 49 kilos : photos impressionnantes, "je ne me contrôlais plus"

Les experts de Incroyables Transformations ont parfois des missions difficiles à accomplir. Ludivine Aubourg l'a bien constaté lorsqu'elle a fait la rencontre de Caroline dans l'épisode diffusé mercredi 4 août sur M6. Cette dernière a du a à accepter son physique depuis qu'elle était devenue maman en raison de sa prise de poids. Qui plus est, Caroline a reconnu avoir du mal à se contrôler lorsqu'il s'agit de manger. Une situation que ne connaît que trop bien l'experte beauté du programme, elle qui a également longtemps eu du mal avec son apparence. Pour soutenir sa cliente, Ludivine Aubourg a accepté de lui parler de cette époque, dévoilant trois photos au passage.

Sur la première, la jolie brune pèse 78 kilos et apparaît plutôt pulpeuse en maillot de bain. La seconde est radicalement différente puisqu'elle affiche 49 kilos et dévoile une silhouette très amincie. Quant à la dernière, il s'agit du poids actuel de Ludivine Aubourg, à savoir 54 kilos. Un poids qui lui convient. "J'ai connu les variations de poids. Je suis montée jusqu'à 80 kilos, ensuite j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai fait 49 kilos et j'étais malheureuse. Ensuite, j'ai fait beaucoup de sport et aujourd'hui, je suis plus haut que ça. Je sais ce que c'est de se souvenir de quand on faisait un 36, de se regarder et de se dégoûter. Je sais", a confié l'ex-candidate de The Voice.

Après quoi, Ludivine Aubourg a reconnu ne pas être arrivée seule à se prendre en main. "Je suis allée dans un hôpital un jour en disant 'Aidez-moi, je n'arrive pas à ne pas manger de sucre, je ne me contrôle plus, je ne me reconnais pas'. Je ne me reconnaissais plus et j'ai fini quand même à crier à l'aide. Il faut que tu attaques ce problème de base en te faisant aider par des gens dont c'est vraiment le métier", a-t-elle finalement conseillé à Caroline, laquelle a accepté de rencontrer une nutritionniste.