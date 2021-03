Ludivine Aubourg "au bout du rouleau" après The Voice : "J'ai fait un burn-out..." (EXCLU)

Bonne nouvelle ! Ludivine Aubourg débarque dans Incroyables transformations. La jolie youtubeuse et photographe officie désormais comme experte beauté de l'émission de M6, après le départ de Léa Djadja, la maquilleuse aussi connue pour être la femme du chanteur Black M. Mais au départ, Ludivine Aubourg était chanteuse. Pour Purepeople.com, elle raconte son parcours, de The Voice au milieu de la beauté.

En 2012, lors de la toute première saison du télé-crochet, Ludivine Aubourg intègre l'équipe de Garou. Mais, lors des battles, son interprétation de Firework de Katy Perry n'a pas séduit le coach et la jeune femme a été éliminée. Mais la belle a fait de sa détermination sa force : l'année suivante, lors de la deuxième saison de The Voice en 2013, elle fait son retour. Alors qu'elle évoluait avec Florent Pagny cette fois, Ludivine Aubourg a quitté le show lors du premier prime, après avoir enflammé le plateau avec un mashup de Crazy in love de Beyoncé et de Crazy de Gnarls Barkley.

Ludivine Aubourg épuisée par la musique, son après The Voice compliqué

Ces échecs ne l'ont pas empêchée de poursuivre sa carrière... jusqu'au jour où elle a craqué. "J'ai complètement arrêté la musique en 2015. J'ai fait un burn-out. Et pourtant ça marchait très bien pour moi la musique. Je suis toujours dans l'envers du décor donc j'accompagnais des artistes lors de tournées et en studio. Il n'y avait vraiment aucune raison que ça se casse la gueule. Mais je crois que j'ai été trop loin, regrette la star des tutos make-up. J'avais des semaines de 150 heures, physiquement j'étais au bout du rouleau."

Après ce burn-out, Ludivine Aubourg a souhaité se changer les idées et faire un tour du monde "avec un appareil photo dont [elle] ne savait pas tellement [se] servir". "En revenant j'ai gagné des abonnés sur les réseaux sociaux avec l'algorithme naturel de l'époque. J'avais attrapé la coqueluche pendant ce tour du monde, j'ai dû rentrer en urgence et je ne pouvais plus sortir ni faire de photos de voyage, se souvient-elle. Donc je me suis dit j'adore le make-up, je vais en faire des photos. Puis j'ai fait des vidéos... C'est comme ça que je suis devenue créatrice de contenus dans la beauté. C'est presque un accident et c'est devenu un métier très vite, j'ai été vraiment passionnée." Et une nouvelle fois, elle ne compte plus ses heures... "Je me suis remise à faire des journées très très longues, je n'avais plus trop le temps pour la musique. Il a fallu faire un choix", conclut la nouvelle recrue de M6. Un très joli parcours qui la mène désormais sur le petit écran.

Rendez-vous ce lundi 1er mars 2021 dès 16h55 sur M6 afin de suivre les premiers pas de Ludivine Aubourg aux côtés de Charla Carter et Nicolas Waldorf dans Incroyables transformations.

