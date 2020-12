Léa Djadja : La femme de Black M remplacée sur M6 et ça ne plaît pas du tout

Les fans de l'émission Incroyables Transformations se languissaient de découvrir des épisodes inédits et leur souhait devrait prochainement se réaliser. En effet, l'un des experts, le coiffeur Nicolas Waldorf a annoncé la fin du tournage de la nouvelle saison du programme de M6 sur Instagram ce mardi 29 décembre 2020. Celui qui est né dans une famille de quadruplés en a profité pour présenter la nouvelle recrue, Ludivine Aubourg. "La bienvenue à notre nouvelle experte en maquillage ! Après six mois de tournage, je vous révèle son identité... Welcome @ludivine. Je peux vous dire que ça n'était pas facile de tenir sa langue...", a-t-il écrit avec enthousiasme.

Ludivine Aubourg est assurément une experte dans le milieu du maquillage comme ont fini de le prouver ses nombreux projets professionnels. Sa page Instagram est d'ailleurs entièrement dédiée à sa passion pour la beauté. Elle y dévoile ses routines, les produits qu'elle utilise ou encore ses métamorphoses impressionnantes pour des occasions comme Halloween. Elle a déjà convaincu plus de 150 000 internautes à la suivre. Et ce n'est pas tout, Ludivine est aux commandes de sa propre chaîne YouTube où elle y propose des tutos beauté. Enfin, elle s'illustre également en tant que photographe professionnelle. Sans surprise, son sujet préféré est en rapport avec le maquillage. Elle a notamment capturé avec son objectif une véritable reine de beauté, à savoir la Miss France 2014, Flora Coquerel.

Par ailleurs, certains l'auront peut-être reconnu mais Ludivine Aubourg a participé à deux reprises au télé-crochet The Voice. Dans la saison 1 en 2012 dans l'équipe de Garou et dans la seconde en 2013 dans celle de Florent Pagny. La jeune femme se faisait malheureusement à chaque fois rapidement éliminer.