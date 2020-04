Nicolas Waldorf (Incroyables transformations): sa famille de quadruplés en photo

Ce jeudi 2 avril 2020, M6 diffusait un nouvel épisode d'Incroyables Transformations. Après avoir fait pleurer Delphine Wespiser la veille, le trio de choc était prêt à relever de nouveaux défis. C'est une certaine Émilie qui s'est présentée dans le showroom pour demander de l'aide aux experts. La jeune femme souhaitait que sa soeur jumelle se fasse relooker.

Une particularité qui a poussé le roi de la coiffure, Nicolas Waldorf, à se confier sur sa situation personnelle. "Vous savez que je suis jumeau ?", lâche-t-il, créant ainsi la surprise. Mieux encore, le jeune homme explique être né dans une fratrie... de quadruplés. "J'ai un frère jumeau et deux soeurs jumelles", explique-t-il. "Il n'y en a pas qu'un seul, il y en a deux comme lui !", s'exclame alors Léa Djadja, hilare. "On en apprend tous les jours avec Nico !", constate quant à elle Charla Carter. Et en effet, lorsqu'on se balade sur son compte Instagram, Nicolas Waldorf apparaît très proche de ses frères et soeurs avec qui il prend la pose de temps à autre.

Il devient coiffeur grâce à un coup de foudre

Depuis quelque temps maintenant, Nicolas Waldorf s'impose dans le milieu audiovisuel, lui qui s'est passionné pour la coiffure très jeune et contre toute attente. "Je suis né dans une famille conservatrice, qui voulait que je fasse des études de droit. Seulement, j'ai rencontré un coiffeur et je suis tombé amoureux de lui et de son métier, il m'a tout appris et j'ai vite été passionné", révélait-il en 2016, peu après l'ouverture de son salon à Paris, lors d'une interview parue sur le blog Oopsie.

Résultat, c'est aujourd'hui une figure montante dans le monde de la coiffure, ce qui lui a ouvert les portes de la télé. "Lors d'un casting sauvage, M6 nous a repérés pour participer au concours Cinq salons qui décoiffent, que nous avons remporté. Je suis resté en contact avec la chaîne, jusqu'à ce qu'elle me parle d'Incroyables transformations, dont le concept réunit tout ce que j'aime : embellir les femmes, mettre en valeur ma profession et faire le clown !", déclarait-il pour Télé 7 jours.