Loana menteuse ? Le résultat de son relooking dans Incroyables Transformations dévoilé, c'est bluffant !

Après avoir traversé de longues années éprouvantes marquées par la drogue et la dépression, Loana sortait enfin la tête de l'eau en 2021. Cette année-là, elle a même accepté de remodeler son image en participant à l'émission Incroyables Transformations sur M6. Une véritable aubaine pour Nicolas Waldorf, le coiffeur du programme, prêt à relever ce gros challenge.

"On a travaillé main dans la main pendant des heures, c'était une journée exceptionnelle où on a tous allié nos pouvoirs, bien plus que d'ordinaire. Quand elle est arrivée j'en ai eu les larmes aux yeux, son proche a pleuré. Tout le monde était ému", nous confiait-il lors d'une interview pour Purepeople.com. Mais, d'après Loana, l'expérience fut davantage une "horreur". A tel point que la chaîne a décidé d'annuler la diffusion de l'épisode, au grand regret du coiffeur. "Je l'ai pris personnellement. (...) c'était douloureux pour moi parce que j'ai travaillé comme un fou pendant des heures. C'était très compliqué à faire. Je trouve qu'on a très bien fait notre travail", a-t-il défendu.

Auprès de Jordan Deluxe, pour son émission en partenariat avec Purepeople, Nicolas Waldorf a justement voulu étayer ses propos en dévoilant une photo du résultat. On découvre alors une Loana, au départ arrivée blonde platine et les cheveux très longs comme on l'a connait, dotée d'une coupe mi-longue et à la teinte blond cendré très naturel. Pour ce qui est de la tenue, elle porte un blaser blanc au dessus d'une chemise en léopard qui révèle un décolleté généreux pour garder son côté sexy mais avec élégance. (Voir l'avant/après dans notre diaporama). On est donc bien loin des confidences amères de l'ex-Lofteuse qui affirmait de son côté être devenue brune, les cheveux courts et vêtue d'un col roulé. Selon, elle, ce look lui rajoutait alors "vingt ans de plus". "Sacrée icône mais sacrée menteuse", a donc lâché Nicolas Waldorf, estimant qu'elle a "peut être voulu faire du buzz".