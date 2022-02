Loana traumatisée par son passage dans Incroyables Transformations : "Mon pire cauchemar"

Les fans deLoana étaient sceptiques. En apprenant qu'elle avait fait l'objet d'un relooking dans l'émission Incroyables Transformations, prochainement diffusée sur M6, ils s'étonnaient de constater que rien n'avait changé chez la chanteuse. Sur Instagram, la maman de Mindy avait gardé le même style vestimentaire et le même look capillaire. De quoi s'interroger sur une réelle participation de la grande copine d'Eryl Prayer. Après plusieurs jours de silence, Loana a finalement donné une explication. Oui, elle est bien passée entre les mains des experts d'Incroyables Transformations mais si c'était à refaire, elle fuirait en courant : "C'est bien de la m*rde, a-t-elle confié à Voici.fr. Je voyais ma bouche mais je ne reconnaissais pas le reste. Il n'y avait plus de Loana du tout. Ma mère m'a dit que je faisais 15 ans et 15 kilos de plus. Même elle ne m'a pas reconnue. [...] Ça a été mon pire cauchemar, c'est la pire télé que j'ai faite. Ils ont tout foiré du début à la fin, stylisme, coiffure et maquillage. Rien n'allait !"

Ce que Loana n'a surtout pas supporté, c'est que son avis ne soit pas pris en compte. Surtout capillairement parlant. Arrivée avec des extensions qu'elle voulait absolument garder, Loana a déchanté : "Une coiffeuse m'avait offert 2000 euros d'extensions, j'avais les cheveux jusqu'en bas des fesses, blonds comme j'aime. Avec ma petite combinaison moulante, j'arrive le matin toute contente. Je leur ai dit qu'ils pouvaient toucher à tout sauf mes cheveux. On me l'avait promis." Loana est très en colère contre Nicolas Waldorf, le coiffeur de l'émission : "Je le vois, je le tue ! J'ai couru pleurer aux chiottes pendant trois quarts d'heure. Je lui ai dit que j'étais mal et il m'a dit qu'il me remettrait des cheveux et que ce serait la même longueur et couleur".

Nicolas Waldorf s'est exécuté mais niveau qualité, on était bien en-dessous de ce à quoi Loana s'attendait : "Ils m'ont coupé 2000 euros d'extensions. [...] Ils m'ont mis des cheveux de m*rde. C'est tellement merdique que quand je me coiffe, la moitié part, précise-t-elle. Et mes cheveux étaient bruns ! Ils m'ont dit qu'ils allaient faire un shampoing pour les adoucir, déjà on me ment, et d'un seul coup je regarde et je vois du brun très foncé." Finalement, Loana est repassée par la case coiffeur après le programme : "Là, je recommence à devenir blonde que maintenant. [...] J'ai morflé pendant une bonne dizaine de jours". Nicolas Waldorf, pour qui tout s'est apparemment très bien déroulé, est passé à un cheveu de la guerre avec Loana...