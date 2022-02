Loana relookée par des experts et "à couper le souffle" : révélations sur son incroyable transformation

C'est un moment particulièrement touchant qui s'annonce dans l'émission Incroyables transformations, diffusée sur M6. La styliste Charla Carter, le coiffeur Nicolas Waldorf et la maquilleuse professionnelle Léa Djaja ont eu l'occasion de relooker Loana. Un moment unique sur lequel le pro de la coiffure est revenu auprès de Jordan de Luxe.

A la suite de sa victoire à Loft Story en 2001, Loana a connu des années difficiles. La blonde de 44 ans a affronté de nombreuses descentes aux enfers, entre tentatives de suicide, prise de poids ou consommation de produits illicites. L'an dernier par exemple, elle a été hospitalisée à plusieurs reprises, d'abord pour une surdose médicamenteuse, puis pour "une forme sévère" de la Covid-19. Mais ces derniers mois, elle est bien décidée à reprendre du poil de la bête. Et pour l'aider à se sentir mieux dans sa peau, elle a accepté de participer à Incroyables transformations.

A l'occasion de son passage dans l'émission Chez Jordan, pour Télé Loisirs, Nicolas Waldorf n'a donc pas échappé à une question sur le sujet. Et à en croire ses propos, les téléspectateurs ne seront pas déçus de sa participation. "Elle est venue, croyez-moi c'est à couper le souffle. J'avais les larmes aux yeux, je pense que toute la production avait les larmes aux yeux. J'ai revu la Loana de l'époque. On a déconstruit le look qu'elle avait, on était beaucoup dans l'émotion parce que pour nous, c'est une icône, on a grandi avec elle. On voulait que ça soit top. On a tout donné et c'était magique", a confié le charmant brun.

Ce moment, Nicolas Waldorf n'est pas près de l'oublier. Il a ensuite expliqué qu'il était "estomaqué" car Loana était réellement "redevenue comme avant". "Il y avait le maquillage, la coiffure, le stylisme... Elle avait retrouvé, je ne sais pas... Le plus dure pour elle, c'est quand on lui a dit qu'on allait couper ses cheveux parce qu'elle perdait son identité", a-t-il conclu. Des déclarations qui mettent l'eau à la bouche. Malheureusement, la date de diffusion n'a pas encore été annoncée.

Interviewée par Ici Paris, pour son édition du 12 janvier, Charla Carter avait précisé que l'équipe avait réussi à la rendre "beaucoup plus chic". Les experts ont dû lui faire comprendre qu'elle avait évolué, exit la Loana bimbo du loft donc. En attendant de découvrir le résultat, les internautes peuvent continuer à suivre les aventures de la maman de Mindy sur les réseaux sociaux. Elle poursuit ses concerts avec son meilleur ami Eryl Prayer et mise toujours sur des décolletés. Un look validé par les experts d'Incroyables Transformations ?