Pauline Lefèvre : Covid, séparation des enfants, cambriolage... Son mois de janvier pourri

Sa nouvelle vie à la campagne, sa famille, ses rares sorties mondaines... Pauline Lefèvre partage beaucoup sur les réseaux sociaux. Elle confie également ses peines et galères aux internautes. L'ex-Miss Météo du Grand Journal relève la tête, après un mois de janvier difficile marqué par un éloignement de ses jumeaux et un cambriolage.

"Perso je me souhaite moins de cernes, plus de soleil, de l'inspiration et de la persévérance en tout, et puis aussi la fève sans tricher. Faisons ensemble que cette année nous soit un peu douce !", écrivait Pauline Lefèvre sur Instagram, le 7 janvier dernier. Malgré ses souhaits à ses plus de 17 000 followers et son envie de positivité, l'actrice de 40 ans a vécu un premier mois de 2022 extrêmement difficile. Elle garde néanmoins le sourire, comme le montre sa dernière publication.

"Le Covid, l'isolement loin de ses bébés, un van en panne longue durée, puis un petit cambriolage pour finir ce mois de janvier... Mais j'ai eu mon taxi par contre ! Allez, bon mois de février à tous", écrit une Pauline Lefèvre guérie du virus. La jeune femme a visiblement retrouvé la forme, comme l'indique sa photo la montrant en train de héler un taxi près de l'Arc de Triomphe.

L'image est un souvenir de sa soirée passée à Paris en compagnie de son ex-collègue du Grand Journal, Elise Chassaing.