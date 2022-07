Cyril Lignac jeune papa : qui est sa discrète compagne, mère de son fils Léo ?

Cyril Lignac, que l'on retrouve ce jeudi 21 juillet 2022, dans Le meilleur pâtissier, sur M6, est actuellement sur un petit nuage. À 44 ans, le célèbre pâtissier est devenu papa pour la première fois d'un petit garçon. Cela faisait déjà un moment que l'homme évoquait son désir d'agrandir la famille. Comme cette fois, où dans l'émission En aparté (Canal+), en janvier dernier, il avait révélé que sa priorité pour 2022 ou 2023 était de "fonder une famille". Depuis le 28 juin, c'est chose faite grâce à la venue au monde du petit Léo. Mais au fait qui est la mère du garçon, sa discrète compagne ?

Il s'agit de Déborah. Celle-ci partage la vie de Cyril Lignac depuis déjà plusieurs années. Si c'est la première fois que le chef connaît les joies de la paternité, Déborah, elle, a déjà goûté au bonheur d'être maman. Elle a en effet trois filles nées de précédentes relations. Mais c'est bien la première fois pour elle aussi, qu'elle accueille un garçon. Et on imagine que ses filles doivent être ravies d'avoir désormais un petit frère. C'est le magazine Voici, dans son édition du vendredi 8 juillet 2022, qui a annoncé l'heureuse nouvelle.

Où va-t-il passer ses vacances Déborah et leur bébé Léo ?

S'il a connu une idylle avec une célèbre ex de Gilles Lellouche, ou encore avec sa plus proche collaboratrice, Laurence Mentil, devenue pour lui comme une "petite soeur", c'est désormais dans les bras de Déborah que Cyril Lignac vit son plus grand bonheur. Ils fondent aujourd'hui une famille, et c'est ensemble qu'ils vont passer leur été à Saint-Tropez. Le chef d'entreprise et animateur va devoir freiner un peu ses activités pour profiter de son petit Léo, et de cette nouvelle vie à trois. Le 4 juillet, il a rejoint le tournage de l'une de ses émissions, mais les prochaines semaines seront clairement réservées à son clan.

Jusqu'à la naissance du petit Léo Lignac, la discrétion a été de mise. Ainsi la grossesse de Déborah n'a jamais été confirmée par Cyril Lignac. Mais ce sont les déclarations du chef au sujet de ce désir de paternité qui avaient fait grand bruit. Suivies de près par celles de sa camarade Marie Portolano, enceinte de son deuxième enfant, qui, enceinte de son deuxième enfant. Celle-ci avait confié lors d'un entretien : "On a plein de points communs avec Cyril. On va vivre une année 2022 chargée !"