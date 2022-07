Loana en couple ? Une photo avec un homme interroge, explications !

Sa vie a basculé en 2001, lorsqu'elle est ressortie grande gagnante de la toute première saison de Loft Story. La gloire a été par la suite difficile à supporter pour Loana. L'alcool, la drogue, les médicaments... L'ancienne candidate de télé-réalité a vécu une véritable descente aux enfers, allant jusqu'à faire plusieurs tentatives de suicide. Aujourd'hui, elle remonte la pente peu à peu. Il faut dire qu'elle est mieux entourée qu'il y a quelques années.

Parmi ses proches, Loana peut compter sur son ami de longue date Eryl Prayer. Durant un temps, il l'a recueillie chez lui, dans le Lavandou, afin de l'aider à délaisser ses vieux démons. Le duo est ainsi complice et ne se quitte plus. À tel point que certains s'imaginent que le sosie d'Elvis Presley et la grande blonde partagent plus que de l'amitié. Forment-ils un couple ? Eryl Prayer répond à cette interrogation de manière on ne peut plus claire. Sur Facebook mercredi 13 juillet 2022, il publie une jolie photo de lui accompagné de Loana. C'est en légende de ce cliché qu'il s'exprime. "La famille ! L'amitié entre un homme et une femme peut exister ! La preuve ! Il n'y a aucune ambigüité entre Loana et moi contrairement à ce que certains pourraient penser", lance-t-il alors, mettant fin à toute rumeur.