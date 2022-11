Guy Savoy en couple Sonia Mabrouk : une rencontre due au hasard, leur histoire d'amour "une évidence"

On ne badine pas avec l'amour, Sonia Mabrouk et Guy Savoy en savent quelque chose. En 2013, le grand chef étoilé - dans Un dimanche à la campagne aujourd'hui - rencontrait pour la première fois la journaliste sur le plateau de la chaîne Public Sénat. Invité à discuter d'un menu de Noël gourmand, Guy Savoy a senti son coeur fondre devant la jolie brune. Déjà en couple chacun de leur côté mais sans doute aussi un peu effrayés par les 24 ans qui les séparent, ils commencent d'abord par lier une très forte amitié sans se douter qu'ils tissaient déjà les fondations de leur belle histoire d'amour.

Cinq ans plus tard, Sonia Mabrouk et Guy Savoy officialisent leur relation sentimentale et décident de se marier. Discrets, les amoureux avaient pourtant accepté de faire de tendres confidences sur leur histoire auprès des journalistes de Paris Match. "J'aime les gens comme lui, qui ont une cohérence intérieure, une solidité à toute épreuve", avait révélé la journaliste pour qui son coup de coeur pour le chef avait été "une évidence". De son côté, le chef cuisinier qui possède trois étoiles au Guide Michelin a confié : "Sonia est belle et talentueuse, elle avance à grandes enjambées dans sa vie professionnelle. C'est une femme de caractère mais aussi d'une grande douceur. Elle adore la gastronomie - pour moi, le contraire aurait évidemment été inconcevable."

La petite souris dans Ratatouille

En 2021, la journaliste de 44 ans déclarait les secrets de leur quotidien au JDD. Travailleurs tous les deux et passionnés par leurs métiers respectifs, les amoureux semblaient avoir des emplois du temps chargés qui ne leur laissent que peu de temps ensemble. "En semaine, on se voit entre deux services et deux interviews (...) il rentre extrêmement tard et je me couche extrêmement tôt : ce sont des moments volés", avait-elle confié, ajoutant qu'elle se sentait comme "la petite souris dans Ratatouille" lorsqu'elle le regarde cuisiner à leur domicile.

Ensemble, le couple a un ultime rêve qui leur permetrrait d'unir leur deux talents pour la cuisine et l'écriture : écrire un livre, "une sorte de Tour de France pour raconter les villages et les marchés qui symbolisent notre gastronomie", confiait la journaliste à Gala.