Julie Ricci tout juste séparée de son mari et plongée dans l'après : nouvelle vie entamée, elle raconte...

C'était l'un des couples de Mamans et Célèbres que les fans pensaient le plus solide... mais malheureusement la vie en aura décidé autrement : après quatre ans de mariage et deux petits garçons, Julie Ricci et son compagnon Pierre-Jean Cabrières continueront désormais leur vie chacun de leur côté. Une triste nouvelle que la jeune maman et ancienne candidate de Secret Story a annoncée ce samedi 13 août sur son compte Instagram.

" Un message simple et délicat, pour vous annoncer que PJ et Moi nous séparons. Merci de respecter notre décision et notre intimité. Nous ne souhaitons nous exprimer sur le sujet à ce jour. Nous allons faire de notre mieux, pour que nos fils se sentent bien et ils resteront bien évidemment notre priorité. Je pense qu'il était temps pour nous de vous le dire. Belle soirée à tous/toutes ", a-t-elle écrit en légende de plusieurs portraits d'elle. Un message sobre, rappelant qu'ils seraient toujours présents pour leurs deux jeunes garçons Gianni (3 ans) et Giovann (1 an), mais qui avait surpris leurs abonnés.