Julie Ricci amincie après deux bébés : son incroyable silhouette en sous-vêtements

Des photos partagées depuis Dubaï, où Julie Ricci profite du beau temps. En effet, la jolie brune s'est envolée vers la ville de la démesure, où elle a retrouvé quelques camarades de Mamans & célèbres (TFX). Après un dîner avec Julia Paredes et Wafa, actuellement enceinte, Julie Ricci a quitté les building et mall de luxe pour le désert où elle s'est livrée à un shooting photo sexy. En robes colorées, décolletées et laissant entrevoir ses courbes voluptueuses, la jeune femme a fait sensation.

Une parenthèse qui fera le plus grand bien à Julie Ricci. En effet, avec son mari Pierre-Jean Cabrières, elle a vécu des moments difficiles dernièrement. Le couple a été testé positif au Covid-19. "J'étais très malade, toute courbaturée. J'avais chaud un coup et froid un autre pendant un ou deux jours, très mal à la tête et aussi mal au ventre. Maintenant, je n'ai plus ces symptômes, mais je n'ai plus le goût et l'odorat", confiait-elle en octobre dernier. Aussi, dans la foulée, le petit Gianni a fait une mauvaise chute et a fini aux urgences. Le jeune garçon s'est ouvert la bouche et a eu droit à "son premier point de suture" aux urgences.