Julie Ricci maman pour la 2e fois : prénom et première vidéo du bébé

C'est en fin de journée sur Instagram que Julie Ricci et son mari Pierre-Jean Cabrières ont donné des nouvelles à leurs followers. La jeune maman a partagé une vidéo de son adorable fils à la maternité. Bonnet, moufles de naissance, petite maille... Le nouveau-né affiche une charmante petite bouille et fixe déjà l'objectif. "Mon mari @pjcabrieres et moi-même sommes très heureux de vous présenter : GIOVANN le petit frère de Gianni. Il est né le 09/06/2020 en début de soirée, après 36h de travail, encadré par des sages femmes en or que je remercie énormément, a-t-elle écrit. Nous attendions avec impatience l'arrivée de ce petit bout pour venir agrandir la famille. C'est une nouvelle étape importante dans notre vie mais aussi dans notre petite famille qui dorénavant n'est plus si petite."

De son côté, Pierre-Jean Cabrières a lui aussi partagé sa joie. Sur le réseau social de partage d'images, le sportif s'est affiché installé sur un fauteuil à l'hôpital, tenant son jeune fils dans les bras. Une courte vidéo qui respire l'amour. En plus d'avoir déclaré son bonheur le plus intense, Pierre-Jean Cabrières a révélé être déjà prêt pour un troisième bébé ! "Tout s'est bien passé même si ça a été long ! Good job @juliericci_officiel lol. Il t'en reste plus qu'un à faire", a-t-il écrit. Ce à quoi la belle Julie a répondu ironiquement préférait "attendre un peu alors".

Encore toutes nos félicitations aux heureux parents et au grand frère Gianni !