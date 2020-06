Julie Ricci, maman pour la deuxième fois : son fils est né, première photo

Julie Ricci et son mari Pierre-Jean Cabrières nagent dans le bonheur ! Le 10 juin 2020, l'ancienne candidate de Secret Story a dévoilé la naissance de leur deuxième enfant, un petit garçon. Et c'est en story sur son compte Instagram que la belle brune a annoncé cette heureuse nouvelle à ses 878 000 followers.

"Merci pour tous vos messages, ça a été un peu long, mais on vous le présente très bientôt", a simplement écrit la maman en postant une photo de son fils endormi dans sa gigoteuse avec un bonnet sur la tête et des gants sur les mains. Son visage est coupé pour ne pas trop en montrer. Pour le moment le prénom du bébé n'a pas été dévoilé.

Déjà maman d'un petit garçon prénommé Gianni, Julie Ricci avait annoncé sa seconde grossesse le 22 décembre 2019, au travers d'une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube. Sur Instagram, elle publiait une simple photo de son baby bump avec l'océan pour toile de fond.

Pourtant victime d'une fausse couche en juillet 2019, la jeune femme n'a jamais abandonné l'idée d'être maman pour la deuxième fois. "J'étais enceinte, donc on était super heureux, on allait vous l'annoncer, j'étais à un peu plus de quatre mois de grossesse. Malheureusement, le coeur du bébé s'est arrêté", avait-elle expliqué à ses fans, les larmes aux yeux.

Heureusement pour le couple, le deuxième essai a été concluant. Le 25 décembre 2019, toujours sur Instagram, la belle brune avait d'ailleurs annoncé que son accouchement était prévu pour le 26 juin 2020. Reste que cette nouvelle grossesse n'a pas été de tout repos et s'est même révélée des plus angoissantes pour Julie. Et pour cause, les médecins ont très vite décelé une anomalie chez le bébé : il avait des reins trop épais. Il risquait même une opération dès la naissance, avant que ce choix ne soit écarté au vu de son bon développement dans le ventre de sa maman. Il y a quelques jours, Julie Ricci avait annoncé son entrée à l'hôpital et le fait que son accouchement allait être déclenché.

Félicitations aux heureux parents et bienvenue au petit bout de chou !