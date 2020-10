Julie Ricci, son fils aux urgences : lèvre ouverte et points de suture, elle dévoile tout en photos

Julie Ricci n'avait pas prévu de passer sa matinée du 26 octobre 2020 aux urgences mais son fils aîné Gianni (2 ans) a fait une mauvaise chute. Via sa story Instagram, l'ex candidate de télé-réalité devenue influenceuse a révélé les dessous de ce moment stressant, après avoir partagé des images de son enfant à l'hôpital, le tee-shirt couvert de sang.

"Mon dieu, mon dieu retour à la maison. C'est le premier gros bobo de Gianni !, a-t-elle d'abord expliqué encore sonnée par la mésaventure qu'elle vient de vivre. Il était en chaussette et il a glissé. Il s'est ouvert la bouche. Il est tombé sur la table basse, la bouche ouverte. Toute sa lèvre était ouverte, il pleurait et ça ouvrait encore plus sa blessure. Je suis allée à la pharmacie et on m'a dit d'aller à l'hôpital." Une fois à l'hôpital, Gianni est pris en charge par les médecins et a le droit à son tout premier "point de suture". "Parce que ça a touché le muscle de sa bouche", précise-t-elle.

J'étais par terre en train de vomir

Si elle assure que le grand frère de Giovann (né le 9 juin 2020) a été "fort" à l'hôpital et ne semblait pas plus inquiet que ça à l'idée d'être pris en charge, ce fut en revanche une toute autre histoire pour sa maman, récemment remise du Covid-19. "C'est trop stressant. La pression commence à retomber. Je crains le sang. À la pharmacie j'étais par terre en train de vomir, la tête qui tourne. Mon mari était au boulot en plus. J'aurais préféré qu'on me coupe les deux côtés de la bouche que de le voir mal comme ça", a-t-elle confié.

La journée s'est ensuite bien terminée puisque Gianni a reçu un nouveau cadeau d'anniversaire, plusieurs jours après la grande fête organisée par ses parents. Il s'agissait d'un tour en hélicoptère ! De quoi oublier la frayeur de la matinée.