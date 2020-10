Julie Ricci et son mari atteints du Covid-19 : symptômes et isolement, elle dit tout

Mauvaise nouvelle pour Julie Ricci. Mardi 6 octobre 2020, l'ancienne candidate de Secret Story (saison 4, en 2010) a révélé en story Instagram que son mari Pierre-Jean Cabrières et elle étaient atteints du coronavirus.

En début de semaine, la belle brune de 34 ans et son cher et tendre ont passé le test du Covid-19, car ils n'étaient pas au meilleur de leur forme. Et le verdict est tombé hier : ils sont contaminés. Julie Ricci a dévoilé une capture d'écran de son résultat. "Vous êtes porteurs du coronavirus SARS-CoV-2. Contactez rapidement votre médecin traitant, même en l'absence de symptômes. Votre médecin analysera la situation pour vous prendre en charge et vous informer sur les mesures nécessaires pour protéger votre entourage", peut-on notamment lire.

Julie Ricci en a ensuite dit plus sur la situation : "On a tous le Covid. Mon mari et moi, on a été testés positifs. Mes enfants sont trop petits pour se faire tester, mais du coup, tout le foyer familial est bloqué à la maison pour sept jours. Prenez vraiment vos précautions parce que nous, même en faisant attention, en se lavant bien les mains, en portant le masque, on est positifs."

Julie Ricci dévoile ses symptômes

Au vu de la situation, la candidate de Mamans & Célèbres a été contrainte d'annuler tous ses projets, parmi lesquels la fête d'anniversaire de son aîné, Gianni (2 ans), qui devait se dérouler dimanche prochain. "On l'a décalé au dimanche 18. On va se refaire tester avant pour voir si on est négatifs. On n'a pas voulu prendre de risques", a précisé Julie Ricci.

En attendant de se sentir mieux, la jeune femme va en profiter pour passer de bons moments en famille, car aujourd'hui, elle se sent mieux. Quelques symptômes persistent tout de même. "On était comme enrhumés. Je me suis dit qu'on était tombé malade à cause du changement de temps. On est allé chez le généraliste qui nous a dit de ne pas nous inquiéter. Mais après, j'étais très malade, toute courbaturée. J'avais chaud un coup et froid un autre pendant un ou deux jours, très mal à la tête et aussi mal au ventre. Maintenant, je n'ai plus ces symptômes, mais je n'ai plus le goût et l'odorat. Parfois je change la couche de mon fils et je remarque qu'il a fait caca, mais je ne le sentais pas. Quand je mange, zéro goût, c'est vraiment bizarre", a-t-elle conclu.