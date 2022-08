Julie Ricci (Mamans & Célèbres) annonce sa rupture avec son mari et père de ses enfants

Après cinq ans d'amour, le couple a donc décidé de prendre des chemins différents. A la suite de leur coup de foudre en 2017, ils étaient devenus parents de deux adorables petits garçons : Gianni (3 ans) et Giovann (1 an). En 2018 et 2019, ils s'étaient mariés au cours de deux superbes cérémonies. La jolie brune avait annoncé la bonne nouvelle le 21 août 2019 sur Instagram.

"J-3 nous nous sommes officiellement mariés le 08/12/18 à la mairie en comité restreint. Et ce samedi 24/08/19, nous fêtons cela comme il se doit en compagnie de nos familles et nos amis pour le gros mariage, ça promet une journée et une soirée inoubliable, remplie de bonheur, de joie et d'amour", avait-elle légendé une photo de son premier mariage avec Pierre-Jean Cabrières sur laquelle elle apparaissait avec ce dernier et leur fils ainé.

Ensemble, le couple avait traversé plusieurs épreuves dont la fausse couche de Julie survenue lors de sa seconde grossesse à l'été 2019. "J'étais enceinte, donc on était super heureux, on allait vous l'annoncer, j'étais à un peu plus de quatre mois de grossesse. Malheureusement, le coeur du bébé s'est arrêté. Comment vous dire, quand il nous a dit ça, je n'avais pas de mots, j'ai mis du temps, j'ai un petit peu pleuré, je ne voulais en parler à personne. Ça m'a fait trop de peine parce qu'à l'échographie, on commençait déjà à voir un petit bébé, une tête, des petits bras, des petits pieds", avait-elle confié. Elle avait également été victime d'un accident le 28 février 2019. Julie Ricci avait été renversée par une voiture alors qu'elle tenait son fils dans ses bras.