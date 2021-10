Julie Ricci : Bientôt trois opérations de chirurgie esthétique, elle s'explique

Le 13 janvier dernier, Julie Ricci évoquait déjà l'un de ses complexes : son "ventre un peu fripé". A l'époque, elle envisageait donc de faire une liposuccion. "Pour avoir un vrai avis, je suis allée voir mon chirurgien. Et il me l'a déconseillé. Après mes grossesses, j'ai le ventre un peu fripé. Et il m'a parlé du laser legato. Je pense que je vais commencer avec ça et oublier la lipo", avait-elle déclaré. Depuis, on ne sait pour quelle raison, elle a changé d'avis.