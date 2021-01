Julie Ricci complexée par son "ventre un peu fripé" : "Je pensais faire une liposuccion..."

Elle en a fait du chemin depuis sa participation à Secret Story 4, en 2010. Julie Ricci est aujourd'hui mariée au beau Pierre-Jean Cabrières. Le couple à deux petits garçons : Gianni (2 ans) et Giovann (7 mois). Comme toutes les femmes, elle a vu son corps changer à cause de la grossesse. Mais sept mois après son accouchement, la jeune femme de 34 affiche une silhouette parfaite. Pourtant, elle a toujours un petit complexe comme elle l'a confié en story Instagram, le 13 janvier 2021.

Malgré ses séances de sport, Julie Ricci a vu son ventre changer après ses deux grossesses, rapprochées qui plus est. Il est "un peu fripé" comme elle l'a confié à ses fans et a songé à avoir recours à la chirurgie esthétique pour y remédier. Récemment, la candidate de Mamans & Célèbres expliquait qu'elle envisageait de faire une liposuccion. Mais, face à la réaction négative de ses proches, elle a souhaité avoir l'avis d'un professionnel. Mercredi, elle s'est donc rendue chez son chirurgien esthétique et a révélé ce qu'ils s'étaient dits.

"Il y a quelques jours, je pensais faire une liposuccion. Pour avoir un vrai avis, je suis allée voir mon chirurgien. Et il me l'a déconseillé. Après mes grossesses, j'ai le ventre un peu fripé. Et il m'a parlé du laser legato. Je pense que je vais commencer avec ça et oublier la lipo. Ca peut atténuer une brûlure ou une cicatrice. Moi ce qui m'intéresse, c'est pour le ventre. Ma peau ne s'est pas retendue et avec le laser, deux mois après trois traitement, ça se voit moins. Je ferai deux/trois séances. Ca peut aussi marcher avec les vergetures. Ensuite en complément je ferai de la radiofréquence et de l'ultrason pour retendre la peau", a expliqué Julie Ricci.

Si elle a exclu d'avoir recours à la chirurgie esthétique pour son ventre, Julie Ricci songe à en subir une nouvelle pour sa poitrine. "Je pense que d'ici deux-trois ans, je referai ma poitrine. J'ai tout perdu, j'ai des tout petits nichons", a-t-elle assuré. Pas sûr qu'elle en ait vraiment besoin.