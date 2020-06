Julie Ricci maman : Première rencontre (très drôle) entre Giovann et Gianni

Comblée après la naissance de son deuxième fils Giovann le 9 juin 2020, Julie Ricci a partagé de nouvelles photographies de son bébé sur Instagram. Visage poupin et même petit air que son grand frère Gianni (né en septembre 2018), les internautes ont rapidement craqué devant la bouille du nouveau-né. "J'ai l'impression qu'il ressemble à Gianni" écrit l'un des internautes, "Mon dieu qu'il est beau et qu'il ressemble à son frère !" observe un autre abonné, "Il est juste magnifique ce petit bout, il ressemble énormément à Gianni" remarque également un follower de Julie.

Un peu plus tard, l'ancienne candidate de Secret Story a partagé une vidéo dévoilant sûrement la première rencontre entre son fils aîné Gianni et son nouveau-né Giovann. Timide et très mignon, Gianni s'approche prudemment du bébé et lui fait immédiatement un bisou. "Doucement" chuchote sa maman avant de dire, émerveillée "Gianni lui fait des bisous !". Curieux de découvrir le bébé, Gianni touche ensuite la tête de Giovann d'un air peu assuré et lui enlève son petit bonnet. "Ça y est, ça y est, doucement" murmure Julie. Très pressé d'être grand-frère lorsque sa maman était enceinte, le petit Gianni semble en tout cas également ravi de faire enfin la connaissance de Giovann.