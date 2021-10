Christina Ricci mariée : cérémonie surprise, deux mois après l'annonce de sa grossesse !

Leur relation va à mille à l'heure ! Alors que Christina Ricci surprenait tout le monde en révélant être enceinte, la comédienne a épousé Mark Hampton, son compagnon et père de son enfant, deux mois plus tard environ. C'est ce qu'a révélé la future maman de 41 ans sur son compte Instagram en dévoilant quelques images, coulisses de la cérémonie. Sur ces photographies, labélisées "Madame et Monsieur", les amoureux prennent la pose, vêtus de blanc, sans pour autant arborer de classiques tenues de mariage. L'actrice avait opté pour un chemisier, et non une immense robe en tule, et son partenaire était vêtu de manière similaire.

Christina Ricci a officiellement divorcée de James Heedergen en avril 2021. Mais l'actrice n'a pas de temps à perdre. Dès le mois d'août, elle révélait, sur les réseaux sociaux, l'échographie de son deuxième enfant - elle est déjà maman d'un petit Freddie, 7 ans - et savoure chaque instant, dévoilant avec bonheur son baby bump. "La vie continue de se bonifier", se réjouit-elle. Aujourd'hui, l'ancienne héroïne de la saga La Famille Addams vit un bonheur sans tâche, dans les bras de Mark Hampton, un coiffeur et maquilleur qui a notamment travaillé avec Carey Mulligan pour la couverture du magazine HEROINE. Mais sa vie sentimentale n'a pas toujours été rose.