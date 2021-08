Christina Ricci enceinte : elle dévoile son ventre rond pour la première fois !

Christina Ricci a annoncé la belle nouvelle au monde entier via son compte Instagram ! La comédienne de 41 ans, inoubliable Mercredi Addams dans le film des années 1990, attend son deuxième enfant. Divorcée de James Heedergen, en avril dernier, la quarantenaire a vite tourné la page !

Aujourd'hui, elle file le parfait amour avec son compagnon, Mark Hampton, coiffeur et maquilleur de stars de nationalité écossaise. Sur le réseau social, la future maman a partagé sa joie et a dévoilé son baby bump. En story, Christina Ricci apparaît en sous-vêtements : elle prend la pose devant son miroir, le ventre déjà bien arrondi !

Le 11 août, l'ex enfant-star, maman d'un petit Freddie âgé de 7 ans dont elle partage la garde avec son ex-conjoint, a posté une photo de ses échographies. "La vie continue de se bonifier", a-t-elle écrit en guise de légende.