Christina Ricci est enceinte de son deuxième enfant... 4 mois après le divorce !

L'actrice, héroïne de la saga La famille Addams, est déjà maman d'un petit Freddie, 7 ans, qu'elle partage avec son ex-mari James Heedergen, rencontré sur le tournage de la série Pan Am. Or, les choses se sont très mal terminées pour le couple, qui a rempli les papiers du divorce en juillet 2020 et a dû évoquer des moments difficiles pour en sortir. Christina Ricci avait notamment mentionné les violences conjugales dont elle aurait été victime pendant le confinement. "Le mariage vous révèle vos propres défauts, dès qu'il s'agit de gérer des choses, mais avoir un enfant vous force à grandir à la vitesse de la lumière, expliquait-elle dans le magazine The Edit. Je suis une personne complètement différente depuis que j'ai mon fils." La transformation ne fait que commencer...